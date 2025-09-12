Roma – Era ricercato a livello internazionale dal luglio scorso, in seguito a un mandato di cattura emesso dalle Autorità giudiziarie di El Salvador. La sua latitanza si è interrotta nella Capitale, dove l’uomo è stato rintracciato dalla Polizia di Stato in una struttura ricettiva di via Tuscolana.

L’intervento della Polizia di Stato e l’arresto

Qui, nonostante il suo tentativo di passare inosservato tra gli altri ospiti, è stato bloccato dagli agenti delle Volanti. Sono bastati pochi accertamenti per individuare nel cinquantanovenne la persona effettivamente ricercata dalle autorità salvadoregne.

Secondo quanto ricostruito da queste ultime, l’uomo, all’epoca dei fatti insegnante, tra il 2020 e il 2022 avrebbe abusato ripetutamente di una minore, approfittando del suo ruolo e della fiducia guadagnata nella vittima nel corso del percorso di studi.

Gli episodi, progressivamente aumentati nel corso dei mesi, si sarebbero verificati sia in ambito privato sia tra le mura dell’istituto scolastico. A cristallizzare la sua responsabilità agli occhi degli inquirenti sarebbe stato l’ultimo episodio, risalente al marzo del 2022, quando, approfittando di un momento di assenza di supervisione, avrebbe seguito la giovane all’interno di un’aula per poi costringerla a subire violenze sessuali.

Per questi fatti, che hanno trovato riscontro in messaggi e videochiamate intercorse con la vittima ed acquisiti nel corso delle indagini, l’uomo era stato processato e condannato con sentenza definitiva nell’aprile 2025. Da quel momento, il cinquantanovenne aveva fatto perdere le sue tracce, motivo per il quale nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di cattura a livello internazionale appena due mesi fa.

Accertata la sua identità, gli agenti lo hanno immediatamente accompagnato nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto in sede di appello avviando contestualmente la procedura di estradizione verso il suo Paese d’origine.

