Colleferro, SIC e SI contro il genocidio in Palestina: volantini per boicottare i farmaci israeliani

Di Redazione -
Colleferro – Domani mattina, 12 settembre 2025, SIC (Sinistra in Comune) e SI (Sinistra Italiana) distribuiranno volantini davanti alle farmacie colleferrine per boicottare l’acquisto di prodotti e farmaci israeliani. Riportiamo di seguito il testo del volantino.

Il testo del volantino

  • NON COMPRARE prodotti da banco e farmaci israeliani o legati a Israele, come forma di pressione economica nei confronti del governo di Israele.
  • BOICOTTA TEVA, multinazionale farmaceutica israeliana leader nel settore dei farmaci generici complice
    dell’occupazione israeliana che trae vantaggio dal regime di occupazione militare dei Territori Palestinesi.
  • NON COMPRARE farmaci delle aziende controllate da Teva.
  • CHIEDI al farmacista di procurarti un farmaco alternativo, che spesso esiste. Informa anche il tuo medico.
  • INTERROMPI ogni complicità con la sistematica violazione dei diritti umani in Palestina.
  • DIFFONDI questo messaggio.

