Si concluderanno venerdì 12 settembre 2025 (la circolazione tornerà regolare sabato 13) i lavori di potenziamento infrastrutturale e ammodernamento della linea Roma-Napoli (via Cassino). Gli interventi, per un valore complessivo di circa 41 milioni di euro, hanno riguardato l’ammodernamento della linea e di alcune stazioni e importanti interventi di potenziamento della rete nell’ambito del progetto PC80 per il trasporto delle merci.

I dettagli

I lavori legati al progetto PC80, realizzati durante l’interruzione, valgono circa 21 milioni di euro e rappresentano un passaggio fondamentale per l’adeguamento della linea al transito di treni merci con sagoma P/C80 lungo il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo.

Parallelamente a questi interventi principali, sono stati avviati anche lavori di ammodernamento nelle stazioni di Zagarolo e Valmontone per migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli impianti.

A Valmontone sono stati demoliti e ricostruiti entrambi i marciapiedi e sono state completate tutte le predisposizioni necessarie per le fasi successive del progetto. A Zagarolo, invece, si è intervenuti sul marciapiede 1 ed è stata realizzata la prima parte degli interventi di restyling nel sottopasso.

I lavori, che prevedono un investimento di circa 10 milioni di euro, proseguiranno anche dopo la fine dell’interruzione, così come gli interventi per la messa in sicurezza idrogeologica – dal valore complessivo di circa 9 milioni di euro – che continueranno a impegnare le maestranze nei prossimi mesi.

Si sono conclusi invece gli interventi di manutenzione straordinaria ai sovrappassi per il miglioramento dei servizi ai passeggeri nelle fermate di Labico e Tor Vergata (per un investimento di circa 900 mila euro).

Infine, nell’ambito del più ampio progetto di rinnovamento in corso nella stazione di Frosinone sono stati effettuati interventi per il miglioramento dell’accessibilità del marciapiede 3 lato binario 3.

I lavori sulla linea si sono articolati in fasi: una preparatoria con lavorazioni notturne lungo la linea e nella stazione di Frosinone, una di chiusura totale della linea tra Ciampino e Colleferro (dal 5 agosto al 12 settembre) per l’esecuzione delle opere principali e ora partirà una fase di completamento con attività in orario notturno che non avranno impatti sulla circolazione.

Foto di repertorio

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo