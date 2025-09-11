Roma – Tragedia senza fine nella mattinata di oggi, 11 settembre 2025: perde la vita un bimbo di soli 4 mesi.

Tragedia a Roma, neonato privo di sensi in culla: inutile la corsa in ospedale. Disposta l’autopsia

Stando ad una prima e parziale ricostruzione dei fatti, i genitori del piccolo avrebbero trovato il loro bimbo cianotico e privo di sensi nella culla. Inutile la corsa in ospedale, dopo aver allertato il 118: per il neonato, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

L’ipotesi più accreditata è quella che probabilmente il bimbo sia soffocato per un rigurgito: disposta l’autopsia, che chiarirà l’esatta dinamica del decesso. Sul posto anche i Carabinieri, per i soliti rilievi di rito.

Foto di repertorio

