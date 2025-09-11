Roma, “ufficio stupefacente”: arrestato un 57enne per spaccio

A seguito delle segnalazioni giunte da alcuni residenti della zona, i Carabinieri della Stazione di Roma San Sebastiano hanno arrestato un uomo di 57 anni, gravemente indiziato di spacciare droga dal suo ufficio in via Ceruso, a Roma, ufficialmente destinato all’organizzazione di lavori edili.

L’intervento dei Carabinieri

I servizi di osservazione dei Carabinieri hanno consentito di intercettare un uomo, mentre usciva dall’ufficio dopo avere acquistato una dose di cocaina, che è stato segnalato al Prefetto per uso personale. A quel punto i Carabinieri della Stazione di Roma San Sebastiano hanno fatto irruzione nel locale con porta su strada e hanno sorpreso il titolare, con precedenti, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare con permesso ad assentarsi per recarsi “al lavoro”, in possesso di 9 dosi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, pari al peso di 8,9 grammi, nascoste nei tappi di alcune bombolette spray di vari prodotti per l’edilizia.

Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto denaro contante pari a 355 euro e materiale per in confezionamento delle dosi. All’interno dell’attività commerciale è stato trovato un altro uomo, 55 anni, con precedenti, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, trovato in possesso di 1 dose di “cocaina” e quindi segnalato al Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti.

Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto del 57enne e disposto per lui la misura degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, in attesa della determinazione del processo.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo