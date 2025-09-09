Weekend movimentato a Tor Bella Monaca: 4 arresti in poche ore

Roma – In via dell’Archeologia, i militari della Stazione Roma Tor Bella Monaca, d’intesa con la Procura della Repubblica, hanno arrestato tre persone – due italiani di 24 e 20 anni e una 21enne di origine tunisina – gravemente indiziati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nello specifico, i Carabinieri, in transito su via dell’Archeologia, hanno notato un 29enne tunisino con in mano una bustina verosimilmente contenente stupefacente e hanno deciso di controllarlo. Nel frattempo, la compagna del giovane e altri due uomini sono intervenuti, aggredendo i militari con calci e pugni nel tentativo di agevolarne la fuga. Dopo una breve colluttazione e l’arrivo di un’altra pattuglia della Stazione Carabinieri di Roma Tor Bella Monaca, i tre aggressori sono stati immobilizzati e condotti in caserma, mentre il cittadino tunisino è riuscito a dileguarsi ed è stato denunciato per i medesimi reati. Due Carabinieri hanno riportato lesioni, giudicate guaribili in 10 giorni.

Poche ore dopo, in Largo Ferruccio Mengaroni, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno notato un 27enne egiziano che, alla vista della pattuglia, ha assunto un atteggiamento sospetto. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di 17,5 grammi di cocaina suddivisi in 35 dosi, quindi pronti per alimentare il mercato della droga, e di 765 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Gli arrestati, in entrambi i casi, al termine delle formalità di rito, sono stati condotti presso il Tribunale dove gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.