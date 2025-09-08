Lutto a Cassino per la prematura scomparsa del giovanissimo Francesco Marrocco, morto a soli 19 anni a causa di un terribile incidente.

Lutto a Cassino, domani i funerali del giovane Francesco, morto in un terribile incidente stradale

Francesco Marrocco, di soli 19 anni, è morto in seguito ad un terribile incidente mentre faceva rientrava a casa. Il drammatico sinistro è avvenuto proprio vicino alla sua abitazione su Via Appia a Cassino.

I funerali del giovane si terranno domani, martedì 9 settembre 2025, alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria della Valle in via del Selvone a Cassino.

Il messaggio di cordoglio dell’Associazione Italiana Arbitri

Quella di oggi (ieri, ndr)è una giornata di lutto per l’Associazione Italiana Arbitri, per l’improvvisa scomparsa del giovane arbitro diciannovenne Francesco Marrocco della Sezione di Cassino.

“Un grande dolore – ha detto il Presidente dell’AIA Antonio Zappi – Un tragico incidente ci ha portato via questo ragazzo da tutti definito meraviglioso. Spero tanto che dopo la morte ci sia ancora vita, caro Francesco, per incontrarci ancora sui terreni di gioco del Paradiso”.

Il Presidente dell’AIA Antonio Zappi, i Vicepresidenti Francesco Massini e Michele Affinito e tutto il Comitato Nazionale esprimono alla famiglia di Francesco Marrocco profondo cordoglio a nome degli arbitri italiani.

