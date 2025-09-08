Quarticciolo, controlli antidroga: quattro persone in manette

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste, con il supporto di altri militari della Compagnia di Roma Casilina e d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nell’area del quartiere Quarticciolo, finalizzato alla prevenzione e al contrasto degli illeciti inerenti alle sostanze stupefacenti, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio dell’attività è di 4 persone arrestate e una denunciata alla Procura della Repubblica.

Nello specifico, militari hanno arrestato due giovani di 28 e 18 anni, entrambi con precedenti, sorpresi a occultare sostanze stupefacenti in un nascondiglio ricavato nel terreno. A seguito della perquisizione personale e dall’ispezione del nascondiglio, i Carabinieri hanno rinvenuto 9 dosi di crack, dal peso complessivo di quasi 5 g.

Stessa sorte, poco dopo, per altri due uomini, arrestati dai Carabinieri, in quanto sorpresi ad occultare in un nascondiglio, 44 dosi di crack dal peso complessivo di quasi 30 g e una dose di cocaina.

Nel corso delle verifiche antidroga, i militari hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti, 18 dosi di crack, una dose di cocaina e 4 di hashish, rinvenute imboscate all’interno dei lotti condominiali.

Infine, un ragazzo di 22 anni, è stato denunciato dai Carabinieri, per evasione, in quanto è stato sorpreso fuori dall’abitazione, senza alcuna autorizzazione, in violazione della misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

