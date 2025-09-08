Killer di ladri e clochard arrestato a Roma: era ricercato da oltre 14 anni in Colombia

Roma – Era ricercato da oltre 14 anni perché ritenuto coinvolto in una serie di efferati omicidi commessi in Colombia. L’uomo, un cinquantottenne di origini Colombiane, è stato rintracciato ed arrestato dalla Polizia di Stato.

I dettagli

Condannato nel 2011 con sentenza definiva, su di lui gravava l’accusa di essersi reso responsabile, in concorso con altre persone, di quattro omicidi commessi nel 2002 nella regione di Cundinamarca, in Colombia.

Gli omicidi, classificati come parte di un’azione di “pulizia sociale” non ufficiale, erano stati commessi ai danni di vittime rappresentate, per lo più, da senzatetto e ladri.

Condannato dalle autorità del suo Paese, l’uomo si era reso irreperibile da oltre 14 anni, facendo perdere le proprie tracce e lasciando dietro di sé anni di latitanza.

La sua fuga ha incontrato una battuta d’arresto quando gli agenti delle Volanti e del Commissariato Fiumicino lo hanno localizzato all’interno di una struttura ricettiva nella periferia a sud-est della Capitale, dove era stato appena registrato.

Il cinquantottenne, riconosciuto nella persona dell’uomo ricercato, è stato immediatamente associato presso il carcere di Civitavecchia, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto in sede di appello.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo