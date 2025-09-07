Roma, vuole buttarsi da un ponte: paura per un giovane di 30 anni

Roma – Nella serata del 5 settembre scorso, intorno alle ore 23:30, durante i consueti servizi di controllo della movida, una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta in prossimità di ponte Umberto, dove un cittadino, un giovane di 30 anni, stava tentando di compiere un gesto estremo.

L’intervento provvidenziale della Polizia Locale di Roma Capitale

Gli agenti sono intervenuti con prontezza, instaurando con lui un rapporto di fiducia. Dopo un lungo dialogo, durante il quale gli operanti hanno mostrato grande sensibilità, l’uomo è stato fatto desistere dall’intento e aiutato a scendere dal parapetto, dove era salito.

Il trentenne è stato successivamente accompagnato presso l’ospedale Santo Spirito. Nel frattempo rintracciati anche i familiari.

