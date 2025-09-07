Civitavecchia, sorpresi con droga e armi: arrestati due giovani

La Polizia di Stato ha sorpreso, a Civitavecchia, in via Leopoli, nel tardo pomeriggio dello scorso 5 settembre, due giovani mentre movimentavano a bordo di un’utilitaria un ingente quantitativo di droga e di armi da fuoco. I due, entrambi originari della zona, sono stati arrestati da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza con l’accusa di detenzione illegale di armi, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

I controlli della Polizia di Stato a Civitavecchia

L’intervento degli agenti è scattato quando una pattuglia ha notato il loro veicolo fermarsi nei pressi di una Fiat 500 parcheggiata, destando sospetto.

I poliziotti hanno osservato il passeggero scendere dall’’auto, recuperare una chiave nascosta nel tappo del serbatoio della 500 ed aprire il bagagliaio, da cui ha poi prelevato una sacca e un borsone.

Una volta spostati gli oggetti all’interno della macchina su cui viaggiavano, i due hanno ripreso la marcia ma sono stati fermati, poco più avanti, dagli agenti.

Quello che inizialmente poteva sembrare un controllo ordinario si è trasformato in un sequestro ingente di materiale illegale.

Aperta la cerniera del borsone, infatti, è stato rinvenuto circa un chilo e mezzo di droga tra cocaina e marijuana, sostanza da taglio, una somma in contanti pari a 2.400 euro, tre pistole semiautomatiche, oltre 80 munizioni di diverso calibro e un fucile a pompa poi risultato compendio di furto.

Ulteriore quantitativo di droga è stata ritrovata nel corso delle successive perquisizioni domiciliari. In una cantina, nella disponibilità di uno dei due, erano, infatti, occultati altri venti grammi di cocaina, 8.000 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Altri 750 grammi di cocaina sono stati rinvenuti tra alcune paia di scarpe riposte in un armadietto.

I due giovani, un ventenne ed un ventiduenne già noti alle Forze dell’ordine come pusher di zona, sono stati arrestati perché gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, porto abusivo di armi e ricettazione.

Tutto il materiale rivenuto nel corso della perquisizione è stato sequestrato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia per la convalidato gli arresti e dei sequestri.

Per completezza si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati devono ritenersi innocenti fino ad accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

Foto di repertorio

