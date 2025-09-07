Tragedia senza fine in un campo di volo alle porte di Roma: morto un esperto paracadutista di 49 anni, originario di Grosseto.
Tragedia a Monte Compatri, schianto durante lancio: muore paracadutista esperto di 49 anni
Dramma in un campo di volo in via Prenestina Nuova, a Monte Compatri, alle porte di Roma: un uomo di 49 anni, esperto paracadutista originario di Grosseto, si è schiantato nella vegetazione vicina alla pista dopo un lancio da 1.500 metri d’altezza.
Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale medico del 118. Da chiarire l’esatta dinamica di quanto avvenuto: la salma dell’uomo è stata trasferita presso l’Istituto di medicina legale di Tor Vergata per l’autopsia.
Foto di repertorio
