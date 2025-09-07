Villa Santa Lucia – Altro schianto mortale nella notte di oggi, 7 settembre 2025, in provincia di Frosinone: morto un uomo di 37 anni.
Villa Santa Lucia, auto contro albero: morto uomo di 37 anni. Un’altra tragedia in provincia di Frosinone
Stando alle prime informazioni del caso, un uomo di 37 anni, a bordo della sua auto, si è andato a schiantare contro un albero.
Inutile ogni tentativo di soccorso: per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Da chiarire ora le cause e l’esatta dinamica del sinistro mortale. Sul posto i Carabinieri, cordoglio da parte di tutta la comunità di Ceprano.
Foto di repertorio