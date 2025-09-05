I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un romano di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Roma, ordini di droga tramite social: arrestato un 30enne trovato in possesso di oltre mezzo chilo tra hashish e cocaina

L’uomo, mentre era a bordo della propria autovettura in via dei Robilant angolo via Maresciallo Caviglia, alla vista della pattuglia dei Carabinieri in transito, ha effettuato un’inversione di marcia, che non è passata inosservata ai militari che, insospettiti, lo hanno immediatamente inseguito e bloccato subito dopo.

A seguito della perquisizione personale, veicolare e domiciliare, il 30enne è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, del peso di 3,5 grammi circa e di e 5 panetti di hashish del peso complessivo di 557 grammi. Inoltre i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione unitamente a materiale utile a tagliare e confezionare lo stupefacente e ordini sul telefono tramite i social.

Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto del 30enne che ha poi scelto un procedimento speciale alternativo al rito processuale ordinario, patteggiando la pena di un anno e sette mesi.

Si precisa che l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.