E’ stato un agente della Polizia Locale di Roma Capitale, fuori dal servizio, a soccorrere una signora anziana, in evidente stato di difficoltà e con vuoti di memoria, di cui era stata denunciata la scomparsa poche ore prima.

Roma, anziana scomparsa soccorsa da un agente della Polizia Locale fuori servizio: la storia a lieto fine, ecco tutta la vicenda

I fatti nel tardo pomeriggio di martedì 1 settembre, quando l’agente, terminato il proprio turno di servizio presso il I Gruppo Centro, ha notato la donna, in stato confusionale, all’ingresso di una farmacia su via Prenestina, nella quale lo stesso si stava recando.

L’operante, vedendola disorientata, le ha prestato subito assistenza, insieme al personale presente nella farmacia e dopo averla rassicurata, ha cercato di assumere qualche informazione utile per risalire alla sua identità, in attesa dell’arrivo del 118 e di una pattuglia di zona, subito allertata dall’agente tramite contatto con la centrale operativa.

A sopraggiungere sul posto i caschi bianchi del V Gruppo Prenestino, che unitamente al proprio collega, hanno attivato le procedure per risalire ai familiari attraverso le informazioni disponibili ed il supporto della Centrale Operativa.

Poco dopo, grazie ai dati emersi da una denuncia di scomparsa corrispondente alla signora, italiana di 88 anni, è stato possibile rintracciare la famiglia e consentirle il rientro a casa, al termine delle visite sullo stato di salute effettuate dal personale sanitario.

