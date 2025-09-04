Roma – Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 6 e domenica 7 settembre, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III (sabato 6 e domenica 7), V e XII (sabato 6) mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 6 che in quella di domenica 7.

Per poter richiedere la Carta d’Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 5 settembre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI COINVOLTI SABATO 6 E DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025

Municipio III: la sede di via Fracchia 45 sarà aperta sabato 6 e domenica 7, dalle 8.00 alle 16.00;

Municipio V: la sede di via di Torre Annunziata 1 sarà aperta sabato 6, dalle 8.30 alle 15.00;

Municipio XII: la sede di via Fabiola 14 sarà aperta sabato 6, dalle 8.30 alle 13.30.

ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 PER LE GIORNATE DI SABATO 6 E DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 6 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 7 dalle 8.30 alle 12.30.

