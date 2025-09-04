Paliano, perseguita la compagna: fermato un 60enne

A Paliano, nel pomeriggio del 2 settembre scorso, i Carabinieri della locale Stazione, coordinati dal Comando Compagnia di Anagni, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone, nei confronti di un sessantenne del posto, già noto alle cronache giudiziarie per i suoi trascorsi.

La vicenda

L’uomo è ritenuto responsabile di comportamenti vessatori nei confronti della compagna convivente 53enne. In particolare, i militari, che si sono occupati della vicenda a seguito di una denuncia presentata dalla vittima circa due settimane fa, hanno ricostruito minuziosamente l’esatta dinamica dei fatti accertando che l’episodio denunciato si inserisce in un più ampio contesto di reiterate minacce e comportamenti vessatori subiti dalla donna.

Il solido quadro probatorio ricostruito dai Carabinieri ha quindi determinato l’Autorità Giudiziaria procedente ad emettere la misura cautelare nei confronti del sessantenne, che non potrà avvicinarsi alla vittima ad una distanza inferiore ai 500 metri.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli.

Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Se sei vittima di violenza domestica e/o di genere, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522