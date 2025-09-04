I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato altre 10 persone e sequestrato decine di dosi di sostanza stupefacente, tra cui crack, cocaina, hashish, marijuana, oltre a denaro ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio.

Lotta allo spaccio a Roma: dieci arresti dal centro alla periferia della Capitale, ecco dove e tutti i dettagli

Città Giardino – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato un 43enne che, fermato per un controllo mentre viaggiava a bordo di un’auto a noleggio, è stato trovato in possesso di 6 involucri di cocaina, 6 di crack e 100 euro.

Torpignattara – I Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara hanno arrestato un 31enne che, secondo quanto ricostruito, avrebbe ceduto 3 dosi di crack ad un acquirente poi segnalato alla Prefettura in qualità di consumatore. Nelle sue tasche gli sono stati trovati anche 6 g di hashish e 930 euro, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Quartiere Trieste – I Carabinieri della Stazione di Roma Salaria hanno arrestato un 22enne sorpreso in piazza mentre cedeva 5 grammi di hashish. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati 90 g di hashish, 8 g di marijuana, due bilancini di precisione e 550 euro (oltre a 170 euro che aveva con se).

Tor Bella Monaca – I Carabinieri del Nucleo Operativo Roma San Pietro hanno arrestato un 42enne Gambiano, senza fissa dimora e con precedenti che, in via Melpomene, avrebbe ceduto 3 involucri di cocaina per 60 euro ad un italiano classe ‘70.

I Carabinieri della Stazione Tor Bella Monaca, in Viale Paolo Ferdinando Quaglia hanno arrestato due persone, originari uno del Marocco e l’altro della Tunisia, a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di cocaina suddivisa in 24 dosi e denaro contante. Poco dopo, gli stessi militari, hanno arrestato un 24enne tunisino, che in Largo Mengaroni venivano notato in atteggiamenti sospetti. Gli accertamenti hanno portato al ritrovamento di 22 grammi di cocaina, 22 grammi di hashish, il tutto diviso in involucri pronti ad alimentare il mercato della droga.

Appio Latino – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 19enne romano che, dopo essere stato controllato a largo Colli Albani, è stato trovato con materiale per il confezionamento intriso di hashish e 60 euro. Ispezionando l’area, i militari hanno trovato nella vicina area pubblica 45,7 g di hashish occultati in una tubazione e confezionati con lo stesso materiale. Tutto è stato sequestrato, anche il bilancino di precisione e l’ulteriore materiale per il confezionamento trovato in casa.

Area Termini – I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato un 26enne che, alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga venendo bloccato dopo pochi metri. Nel tentativo di sottrarsi al controllo ha opposto una violenta resistenza, colpendo i militari con calci e pugni, ma è stato prontamente immobilizzato e messo in sicurezza. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e di circa 70 euro in contanti.

Bravetta – Infine, I Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno arrestato un cittadino albanese senza fissa dimora che, a seguito di un controllato a bordo di un’autovettura, è stato trovato in possesso di 28,04 grammi di cocaina suddivisa in dosi.

Tutti gli stupefacenti e le somme di denaro sono stati sequestrati e debitamente custoditi per i successivi adempimenti.

Gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato dei procedimenti (indagini preliminari), gli indagati devono intendersi innocenti fino a eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.