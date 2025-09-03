Roma – Lo scorso pomeriggio, in piazza Mancini, un uomo, apparentemente senza motivo, ha lanciato una bottiglia di birra vuota contro un autobus di linea in partenza dal capolinea (linea ATAC 201), mandando in frantumi uno dei finestrini laterali e costringendo l’autista a far scendere tutti i passeggeri e interrompere la corsa.

Perde la corsa del bus e lancia una bottiglia di vetro contro un finestrino: follia a Roma, ecco cosa è successo

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Trionfale che, raccolte alcune informazioni, sono riusciti a identificare l’uomo. Secondo la ricostruzione, l’individuo – con problemi psichici – avrebbe dato in escandescenze perché non era riuscito a salire sull’autobus in tempo.

L’uomo, un 60enne senza fissa dimora, è stato quindi denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica in quanto gravemente indiziato dei reati di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

