Maltempo nel Lazio: pioggia e brevi temporali nella giornata di oggi, 2 settembre 2025.
Emessa un’allerta gialla dal Dipartimento della Protezione Civile del Lazio: i dettagli.
Maltempo nel Lazio, allerta meteo per la giornata di oggi: il bollettino della Protezione Civile
Stando a quanto riportato dalla Protezione Civile del Lazio, sulla nostra regione sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o brevi temporali, specie sui settori meridionali.
L’allerta ha validità dal primo mattino di oggi e per le prossime 9-12 ore.
Fonte: Protezione Civile del Lazio
Foto di repertorio