Maltempo nel Lazio, allerta meteo per la giornata di oggi

Maltempo sul Lazio, allerta meteo: venti e temporali nelle prossime ore

Maltempo nel Lazio: pioggia e brevi temporali nella giornata di oggi, 2 settembre 2025.

Emessa un’allerta gialla dal Dipartimento della Protezione Civile del Lazio: i dettagli.

Maltempo nel Lazio, allerta meteo per la giornata di oggi: il bollettino della Protezione Civile

Stando a quanto riportato dalla Protezione Civile del Lazio, sulla nostra regione sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o brevi temporali, specie sui settori meridionali.

L’allerta ha validità dal primo mattino di oggi e per le prossime 9-12 ore.

Fonte: Protezione Civile del Lazio

Foto di repertorio

 