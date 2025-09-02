Roma, disagi con l’acqua per tutta la giornata di mercoledì al Municipio XI

Roma – Disagi con l’acqua per tutta la giornata di mercoledì, 3 settembre 2025, al Municipio XI: ecco tutti i dettagli riportati dal portale di Acea.
Info e dettagli
Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, mercoledì 03 settembre, dalle ore 08:00 alle ore 24:00, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Municipio XI di Roma.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via della Muratella (tratto da via Cristoforo Sabbatino fino a Via Castel Malnone);
- Piana del Sole;
- zone limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:
- via Pescina Gagliarda;
- via Paderna angolo via Valmacca.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni chiamare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per i disagi.
Foto di repertorio