Roma, disagi con l’acqua per tutta la giornata di mercoledì al Municipio XI

Roma – Disagi con l’acqua per tutta la giornata di mercoledì, 3 settembre 2025, al Municipio XI: ecco tutti i dettagli riportati dal portale di Acea.

Info e dettagli

Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, mercoledì 03 settembre, dalle ore 08:00 alle ore 24:00, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Municipio XI di Roma.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

  • via della Muratella (tratto da via Cristoforo Sabbatino fino a Via Castel Malnone);
  • Piana del Sole;
  • zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:

  • via Pescina Gagliarda;
  • via Paderna angolo via Valmacca.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni chiamare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.

