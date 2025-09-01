Santovincenzo (LiberAnagni): “Il coraggio che ad Anagni è mancato: giustificata la tragedia di Gaza”

Anagni – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Luca Santovincenzo, Consigliere Comunale Capogruppo LiberAnagni.

Anagni non resta indifferente davanti alla tragedia del popolo palestinese e tantissimi cittadini lo stanno dimostrando da tempo, con continue azioni e iniziative trainate da una consistente componente giovanile

Anagni e gli anagnini non possono riconoscersi nelle dichiarazioni agghiaccianti dell’ambasciatore di Israele in visita da noi sabato scorso, il quale ha giustificato atti gravissimi, ampiamente condannati dalle Nazioni Unite e dalla Corte Penale Internazionale.

In questo momento di così grande tensione internazionale, chi rappresenta la città avrebbe dovuto assolutamente evitare segnali politici ambigui in occasione di una visita di natura privata, che non comportava doveri istituzionali. E, soprattutto, avrebbe dovuto prendere fermamente le distanze dalle dichiarazioni pubbliche che ne sono seguite.

Con la piaggeria, le foto e il silenzio, invece, il sindaco non solo ha offeso la sensibilità della comunità intera, ma ha danneggiato l’immagine della città, riducendola a palcoscenico di sostegno di azioni condannate dalla Comunità Internazionale in palese contraddizione con la linea politica recentemente espressa dal Capo del nostro Governo sulla spropositata reazione di Israele all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 (e sarebbe interessante vedere se qualcuno del partito della premier avrà il coraggio che al sindaco è mancato).

Resta inoltre da chiarire perché il sindaco abbia gestito questa vicenda insieme al dott. Paolo Patrizi, da mesi al suo fianco in tante uscite ufficiali. Stavolta si è sostituito direttamente al primo cittadino per illustrare alla stampa il senso dell’incontro, con dichiarazioni che banalizzano le legittime voci critiche e, soprattutto, sorvolano sulle parole agghiaccianti dell’ambasciatore. Ha inoltre giustificato una servile accoglienza riferendo di un’improvvisa propensione dell’amministrazione al “dialogo di pace”, smentita clamorosamente dai fatti e dagli atti del Consiglio, dove pesa come un macigno, sulla coscienza di tutti, il voto contrario alla mozione per il cessate il fuoco a Gaza e lo sblocco degli aiuti umanitari, mai ritrattato dal 19.11.2024. Una scelta che solleva serie perplessità di opportunità e trasparenza verso i cittadini, considerato che il dott. Patrizi rappresenta la società che intrattiene il contenzioso più rilevante con il nostro Comune, quello sul progetto del biodigestore.

Tutto ciò alimenta una certa percezione di opacità ed evidenzia imbarazzanti errori istituzionali che non possiamo sottovalutare.

Il sindaco dovrebbe sapere che la dignità e l’onorabilità della sua comunità vengono prima della continua ricerca di visibilità e di relazioni compiacenti. Ancora una volta, ciò che più sconcerta è l’individualismo e la mancanza di umanità che stanno alla base di tutto questo.

Anagni è città di dignità e di pace: questo deve restare il nostro volto davanti al mondo.

Luca Santovincenzo, Consigliere Comunale Capogruppo LiberAnagni

