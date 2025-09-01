Roma – La scorsa notte, verso le ore 2, un uomo italiano ha contattato il 112 riferendo di trovarsi da solo in una stanza d’albergo nei pressi di via Milazzo e manifestando intenti suicidi.

Roma, vuole buttarsi dalla finestra dell’albergo: paura per un uomo, intervengono i Carabinieri

Per guadagnare tempo, l’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri del Gruppo di Roma ha intrattenuto l’uomo al telefono, stabilendo un rapporto di fiducia.

I Carabinieri della Stazione di Roma Macao sono intervenuti sul posto e individuata la camera, sono entrati con il passe-partout, riuscendo a sorprendere, afferrandolo per un braccio, mentre era ancora al telefono con l’operatore della centrale operativa, seduto a cavalcioni sulla finestra, con le gambe penzolanti nel vuoto. Così, lo hanno tratto in salvo.

L’uomo, un 36enne della provincia di Lecce, che probabilmente aveva assunto dei farmaci, è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in codice rosso psichiatrico al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Non si conoscono al momento i motivi che lo avrebbero spinto a compiere l’insano gesto.

