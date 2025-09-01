Lazio – La prima campanella di questo nuovo anno scolastico suonerà il prossimo 15 settembre: ecco tutti i dettagli e il calendario con le festività.

Con la deliberazione n.42 del 30 gennaio 2025 della Giunta regionale del Lazio, l’inizio dell’anno scolastico 2025/2026 è stato fissato al 15 settembre 2025; l’ultimo giorno sarà invece lunedì 8 giugno 2026. Ogni istituto poteva presentare delle variazioni entro il 31 maggio scorso.

Chiusure e festività

Le scuole del Lazio inizieranno lunedì 15 settembre 2025 per chiudere lunedì 8 giugno 2026, con chiusure previste dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 per le vacanze di Natale e dal 2 aprile al 7 aprile 2026 per quelle pasquali.

La sospensione delle lezioni è stabilita per le seguenti festività nazionali:

1° novembre

8 dicembre

25 dicembre

26 dicembre

1° gennaio

6 gennaio

5 aprile, Pasqua

6 aprile, Lunedì dell’Angelo

25 Aprile, Festa della Liberazione

1° maggio, Festa del Lavoro

2 giugno, Festa della Repubblica

Festa del Santo Patrono (se ricadente in un giorno di lezione)

Le singole istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, avranno la possibilità di effettuare degli adattamenti al calendario regionale, purché siano garantite l’apertura entro e non oltre il 15 settembre e la chiusura l’8 giugno, con un numero minimo di 206 giorni di lezioni (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 6 giorni alla settimana); numero minimo di 171 giorni di lezioni (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 5 giorni alla settimana).

Fonte: Regione Lazio

Foto di repertorio

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo