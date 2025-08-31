Cassino, una mattina senza acqua: quando e tutti i dettagli

Cassino – Disagi con l’acqua nella mattinata di domani, 1° settembre 2025: i dettagli riportati dal portale di Acea.
Si comunica che, per lavori nell’ambito del progetto di riduzione delle perdite e digitalizzazione delle reti idriche, lunedì 1 settembre dalle ore 08:00 alle 14:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Cassino.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- viale Saragat;
- piazza Vigili del Fuoco.
Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 191 332.
