Attualità

Cassino, una mattina senza acqua: quando e tutti i dettagli

Di Redazione -
Cassino – Disagi con l’acqua nella mattinata di domani, 1° settembre 2025: i dettagli riportati dal portale di Acea. 

Info e dettagli

Si comunica che, per lavori nell’ambito del progetto di riduzione delle perdite e digitalizzazione delle reti idriche, lunedì 1 settembre dalle ore 08:00 alle 14:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Cassino.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

  • viale Saragat;
  • piazza Vigili del Fuoco.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 191 332.

Foto di repertorio