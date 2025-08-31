Paura a Velletri, tira fuori una pistola in pieno centro: arrestato

Nella giornata di ieri, sabato 30 agosto 2025, la Polizia di Stato del Commissariato di P.S. Colleferro è intervenuta prontamente a Velletri, sventando una grave minaccia alla pubblica incolumità e procedendo al fermo di un uomo. L’intervento ha permesso di neutralizzare una situazione di potenziale pericolo in una zona affollata, senza rischi per i numerosi cittadini presenti.

Ecco cosa è successo a Velletri

La vicenda ha avuto inizio con una segnalazione al 112 NUE (Numero Unico di Emergenza) riguardante una persona armata di pistola che stava minacciando un’altra nel cuore della città, in Piazza Garibaldi. Gli agenti del Commissariato di Colleferro, rimanendo in linea in filo diretto con il richiedente, sono intervenuti immediatamente sul posto.

Una volta giunti in Piazza Garibaldi, hanno individuato un soggetto corrispondente alla descrizione fornita. Alla vista della volante, l’uomo ha tentato di dileguarsi tra i pullman e la folla, sfruttando il traffico e il notevole flusso di persone a piedi. Nonostante il rischio elevato per la propria incolumità, gli agenti hanno deciso di intervenire. All’altezza della cinta dei pantaloni si notava un rigonfiamento che faceva presumere il porto di un’arma da fuoco.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo, il quale, sentendosi braccato, ha tentato di estrarre l’arma. In un’azione perfettamente coordinata e fulminea, gli agenti sono riusciti a disarmare l’individuo prima che potesse compiere qualsiasi gesto sconsiderato, evitando così una pericolosa escalation di violenza in un contesto urbano densamente popolato.

L’arma, che si è rivelata essere una pistola scacciacani priva di tappo rosso e carica di munizioni a salve, era una replica identica a quella in uso alle Forze dell’Ordine. Le successive indagini, basate sulle testimonianze della vittima e di alcuni presenti, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’uomo, per motivi di natura personale, aveva avvicinato la vittima nei pressi della fermata dei taxi in Piazza Garibaldi, puntandole l’arma alla fronte e minacciandola di morte, per poi occultare la pistola e tentare la fuga.

Grazie a un fulmineo intervento, e grazie alle azioni messe in campo atte a arginare la minaccia, appena a il sospetto è stato bloccato e messo in Sicurezza, tutto e tornato alla calma e alla tranquillità, si precisa inoltre che non ci sono stati feriti.

L’uomo è stato indagato e l’arma sottoposta a sequestro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.