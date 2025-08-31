Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio, secondo il seguente programma:
- dalle 22:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo, verso Teramo e uscire alla stazione di Tivoli;
- dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 settembre, sarà chiusa in entrata verso Napoli.
In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A24 Roma-Teramo alla stazione di Tivoli verso Roma, per poi immettersi in A1 in direzione di Napoli.
