A1, chiusa per una notte la stazione di Anagni: ecco quando e le info

a1 chiusa guidonia

A1 – Chiusa per una notte la stazione di Anagni: ecco quando e tutte le info da sapere.

A1, chiusa per una notte la stazione di Anagni: tutti i dettagli da sapere

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 settembre, sarà chiusa la stazione di Anagni, in entrata verso Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ferentino.

