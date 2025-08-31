A1 – Chiusa per una notte la stazione di Anagni: ecco quando e tutte le info da sapere.
A1, chiusa per una notte la stazione di Anagni: tutti i dettagli da sapere
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 settembre, sarà chiusa la stazione di Anagni, in entrata verso Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ferentino.
Foto di repertorio