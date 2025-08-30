La mattina del 27 agosto, un uomo di 89 anni, alla guida della sua auto, ha accusato un malore e l’andatura non regolare è saltata subito agli occhi di un Appuntato dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, che, libero dal servizio, lo ha subito soccorso.

Fiumicino, si sente male in auto: anziano salvato da un Carabiniere libero dal servizio. La vicenda

I fatti sono avvenuti a Fiumicino, all’interno dell’Aeroporto Intercontinentale “Leonardo da Vinci”, e precisamente in via Carlo del Prete. L’appuntato dei Carabinieri stava per raggiungere la propria sede per intraprendere il turno di servizio quando si è imbattuto nell’anziano che per fortuna dopo varie sbandate si è fermata sul ciglio destro della carreggiata, accusando un malore con forti dolori al petto ed al braccio.

Il militare ha immediatamente allertato il 118 che ha inviato un’ambulanza che ha trasportato l’uomo in codice rosso presso l’ospedale Grassi di Ostia per un infarto in atto.

Il giorno seguente il figlio dell’anziano ha prima chiamato e poi voluto incontrare l’Appuntato dei Carabinieri che libero dal servizio con il suo tempestivo intervento ha scongiurato il peggio per il padre. Giunto in condizioni critiche in Ospedale a Ostia, l’uomo è stato subito sottoposto ad intervento chirurgico e si è salvato, le sue condizioni ora sono stabili.