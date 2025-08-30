I Carabinieri della Sezione Operativa di Tivoli e della Stazione di San Vittorino Romano hanno arrestato un giovane di 25 anni gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Villaggio Prenestino, bazar della droga in casa: arrestato 25enne, l’intervento dei Carabinieri

L’attenzione dei militari era stata attratta da un’abitazione nella zona di Villaggio Prenestino, che seppure non abitata stabilmente, era dotata di telecamere e di una grata in metallo all’ingresso, ed era frequentata a diversi orari del giorno.

I Carabinieri hanno perquisito l’appartamento da cui si stava allontanando il soggetto. All’interno della casa sono stati trovati quantitativi di diverse sostante già divisi in dosi (in particolare, 39 grammi di cocaina, 12 grammi di crack e 37 di hashish). Nel corso dell’operazione i militari hanno anche rinvenuto il registratore collegato alle varie telecamere che inquadravano le parti esterne, in modo da evitare controlli a sorpresa.

Al termine dell’attività, il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell’A.G. che ha convalidato l’arresto, sottoponendo lo stesso ai domiciliari. I servizi di prevenzione e repressione della Compagnia di Tivoli, su disposizione del Comando provinciale di Roma pongono attenzione al quadrante di Villaggio Prenestino e Castel verde per garantire sicurezza a tutti i cittadini della periferia est romana.

Tanto si comunica, nel rispetto degli indagati da considerarsi presunti innocenti fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza, al fine di garantire il diritto costituzionale di informazione.