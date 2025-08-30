Roma Sud – Chiusure notturne verso la A1: info e dettagli, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Info e dettagli

Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Monteporzio Catone e San Cesareo, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monteporzio Catone, percorrere la viabilità ordinaria: SP67a via di Fontana Candida e SS6 Casilina verso Frosinone e rientrare sulla stessa Diramazione Roma sud alla stazione di San Cesareo.

Foto di repertorio