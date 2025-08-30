Artena. Ubriaco alla guida minaccia agenti della Polizia: denunciato

Artena – Nella tarda serata del 28 agosto scorso, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Colleferro hanno fermato un uomo che guidava in evidente stato di ebbrezza.

La vicenda

L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, era a bordo di un’auto privata e indossava la divisa del personale sanitario di un’ambulanza privata.

​La pattuglia, mentre transitava su via Valmontone, nel territorio del Comune di Artena, ha notato un veicolo che procedeva a zig-zag, invadendo pericolosamente la corsia opposta. Arrivati in prossimità del casello autostradale di Valmontone, i poliziotti hanno intimato l’alt al conducente.

​Durante il controllo, gli agenti hanno riscontrato nel conducente evidenti segni di alterazione psicofisica dovuti all’abuso di alcol. Con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Stradale, è stato effettuato il test alcolemico, che ha rilevato un valore tre volte superiore al limite consentito.

​L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la sua patente è stata ritirata. Inoltre, durante le fasi del controllo, ha iniziato a minacciare gli agenti, millantando conoscenze ai vertici e promettendo gravi ritorsioni se non avessero “chiuso un occhio”. Per questo motivo, l’uomo è stato anche indagato per il reato di minaccia a pubblico ufficiale.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.