I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato altre 7 persone per droga e sequestrato decine di dosi di sostanze stupefacenti, tra cui, cocaina, hashish e shaboo, grazie all’incessante attività antidroga, posta in essere quotidianamente.

Blitz antidroga a Roma: altri sette arresti, sequestrate decine di dosi di sostanze stupefacenti, tra cui, cocaina, hashish e shaboo

In due distinte operazioni, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno arrestato due uomini. Nel primo caso, un 19enne albanese è stato sorpreso in via di Bravetta a bordo di un’auto e una volta perquisiti sono stati travati, occultati in un vano ricavato dietro al volante, sei involucri di cocaina e la somma contante di 370 euro; nel secondo invece, in via Gustavo Modena, un cittadino tunisino di 23 anni è stato arrestato poiché trovato in possesso di un involucro di cocaina, 4 di hashish e 370 euro. Tutto sequestrato. Poco dopo, i Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno arrestato, in via Cesare Lombroso, un filippino di 51 anni, sorpreso con 5 g di shaboo e 150 euro; i Carabinieri della Stazione di Roma Ottavia hanno arrestato un romano di 21 anni, sorpreso con 159 g di hashish già suddivisi in due panetti. I Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina hanno arrestato un romano di 23 anni, notato con atteggiamento sospetto, in via di Torre Maura.

A seguito di un controllo d’iniziativa è stato trovato con 8 dosi di hashish e 150 euro. Perquisito anche il domicilio, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 2 panetti di hashish per un peso complessivo di 106 g. Tutto posto a sequestro. In via Gustavo Modena, i Carabinieri della Stazione di Roma Trastevere hanno arrestato in flagranza un tunisino di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con un involucro di cocaina, 4 di hashish e 370 euro, ritenuti il provento della pregressa attività illecita.

Infine, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato in poche ore, nei quartieri Tor Vergata e Tor Bella Monaca, due persone; in via Casilina angolo via di Vermicino, i militari hanno sorpreso a bordo di un’auto risultata a noleggio un cittadino albanese di 20 anni, senza fissa dimora, sorpreso con 10 g di cocaina, 1 g di hashish e 50 euro; in via Giacinto Camassei, invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno sorpreso e arrestato un cittadino italiano di 49 anni, trovato in possesso di 121 g di hashish e materiale per il confezionamento.

Gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.