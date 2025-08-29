Roma, sequestrata vasta discarica abusiva: denunciato 60enne

Nell’ambito delle attività di vigilanza portate avanti dalla Polizia Locale di Roma Capitale per la prevenzione e repressione degli illeciti in materia ambientale, gli agenti dell’XI Gruppo Marconi stanno eseguendo una serie di accertamenti su diverse aree della Magliana, dove si sono registrati diversi episodi di combustione di rifiuti.

Magliana, Polizia Locale sequestra vasta discarica abusiva: all’interno trovata area utilizzata per combustione illegale di rifiuti pericolosi. Denunciato 60enne

Durante una delle ispezioni nella zona, gli operanti hanno individuato su un terreno agricolo un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui estintori, pneumatici, frigoriferi in disuso, tubi di plastica, motori nautici, bombole di ossigeno, pannelli in alluminio, materiale ferroso, legnoso e rifiuti vari.

Nel sito scoperta anche un’area ricoperta da residui derivanti da attività di combustione.

Data la gravità degli illeciti rilevati, con tanto di evidenti tracce di azione continuativa di smaltimento illegale dei rifiuti, attraverso la combustione degli stessi, si è proceduto al sequestro dell’intero sito per violazioni alla normativa ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006, oltre alla denuncia di un cittadino italiano di circa 60 anni, per i reati ambientali accertati e per l’occupazione abusiva di terreno pubblico.

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno anche appurato la presenza di parti di veicoli e rottami vari, che hanno dato avvio ad ulteriori indagini, tuttora in corso, per accertare presunte attività illecite legate allo smontaggio e gestione di parti meccaniche, in violazione della normativa vigente.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.