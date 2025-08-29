Maltempo nel Lazio, allerta arancione per temporali e grandinate

Maltempo nel Lazio, emessa un’allerta arancione dalla mattinata di oggi, 29 agosto 2025: i dettagli sul bollettino del Dipartimento della Protezione Civile della Regione.

Maltempo, grandinate e temporali nel Lazio: l’allerta arancione

Stando a quanto riportato dalla Protezione Civile del Lazio, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

L’allerta meteo arancione ha validità dalla mattina di oggi, 29 agosto, e per le prossime 18-24 ore.

Fonte: Protezione Civile del Lazio

Foto di repertorio