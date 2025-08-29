Carpineto Romano, cocaina e hashish in casa: arrestato un 49enne

I Carabinieri della Stazione di Carpineto Romano, durante un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto de traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 49enne del posto, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Carpineto Romano, un arresto per droga

L’uomo, la scorsa sera, è stato controllato a bordo del proprio ciclomotore e, mostrandosi esitante e nervoso, ha indotto i Carabinieri ad eseguire una perquisizione personale rinvenendo sei grammo di cocaina, cinque di hashish e 750 euro in contanti.

La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriore sostanza dello stesso tipo, suddivisa in dosi, per un peso complessivo di circa 13 grammi, oltre a materiale da taglio e confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e appunti comprovanti la destinazione a terzi dello stupefacente sequestrato.

Raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, il 49enne è stato arrestato e accompagnato presso le aule del Tribunale di Velletri, dove è stato convalidato il suo arresto e disposto per lui la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione in caserma.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.