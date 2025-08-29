Attualità Cronaca

Tragico incidente sulla Sora-Cassino: un morto e un ferito grave

Di Veronica Di Tora -
Tragedia sulle strade in provincia di Frosinone nella mattinata di oggi, 29 agosto: un morto e un ferito grave.

Stando alle prime informazioni del caso, un grave incidente stradale si è verificato sulla Superstrada Cassino-Sora, all’altezza del chilometro 30, nel territorio comunale di Sant’Elia Fiumerapido.

La strada è stata chiusa al traffico e sul posto sono presenti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, per gli accertamenti del caso. Al momento il bilancio è di una vittima e un ferito grave. Richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio