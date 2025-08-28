Colleferro. “Chiusi gli ambulatori di Dermatologia e Diabetologia”: la denuncia del Sindaco

Colleferro – “Situazione inaccettabile, gravi le carenze per la sanità locale”: sono le dichiarazioni rilasciate nella mattinata di oggi, 28 agosto 2025, dal sindaco Sanna.

Nella mattinata odierna, il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, si è recato presso gli ambulatori della ASL Roma 5 di via degli Esplosivi.

Il primo cittadino ha voluto infatti constatare di persona le numerose segnalazioni giunte in Comune da vari pazienti, che hanno denunciato l’indisponibilità e l’assenza di diabetologi nell’ambulatorio di Diabetologia.

Gli appuntamenti sono stati quindi rimandati a data da destinarsi, rendendo così impossibile il rinnovo anche di tanti piani terapeutici. Stando a quanto dichiarato dal Sindaco, si tratterebbe di una situazione che potrebbe protrarsi nel tempo.

Stessa situazione per l’ambulatorio di Dermatologia.

“Ho verificato di persona e non c’è nessun dermatologo. Chi ha bisogno di una visita dermatologica, deve rivolgersi a Monterotondo, come mi è stato risposto, nonostante Colleferro, come tutta la zona, sia esposta ad un pesante carico ambientale”, dichiara il primo cittadino di Colleferro.

Il sindaco Sanna promette quindi di recarsi di persona nei prossimi giorni, al fine di monitorare la situazione, ribadendo che questa è una dichiarazione tecnica e non un attacco polemico. Inoltre, richiede anche che il Consiglio Comunale prenda atto della situazione e che la ASL Roma 5 fissi un appuntamento.

