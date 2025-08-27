Roma. Carta d’identità elettronica: open day nel weekend

Roma – Gli Open Day dedicati alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 30 e domenica 31 agosto, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio XIII (sabato 30) mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 30 che in quella di domenica 31.

I dettagli

Per poter richiedere la Carta d’Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 29 agosto fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZO DEL MUNICIPIO XIII COINVOLTO NELL’APERTURA PER LA GIORNATA DI SABATO 30 AGOSTO 2025

Municipio XIII: la sede di via Aurelia 470 sarà aperta sabato 30, dalle 8.30 alle 13.30.

ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 PER LE GIORNATE DI SABATO 30 E DOMENICA 31 AGOSTO 2025

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 30 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 31 dalle 8.30 alle 12.30.

Foto di repertorio