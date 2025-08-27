Piedimonte San Germano, minaccia i parenti con un fucile: arrestato

Nel pomeriggio di venerdì 22 agosto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cassino hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di Piedimonte San Germano per detenzione e porto illegale di arma da fuoco, denunciato anche per minaccia aggravata.

L’intervento dei Carabinieri

L’uomo, a seguito di una lite per futili motivi con alcuni parenti, è uscito dalla propria abitazione impugnando un fucile da caccia, con il quale ha minacciato i componenti del nucleo familiare residente nella casa attigua. Allertati dalla Centrale Operativa, i militari sono prontamente intervenuti sul posto sorprendendo l’uomo ancora in evidente stato di agitazione mentre proferiva ulteriori minacce nei confronti dei familiari.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare un fucile da caccia calibro 12, occultato sotto il tavolo della cucina, numerose cartucce dello stesso calibro e una mazza in legno, verosimilmente utilizzata poco prima per minacciare i parenti.

Al termine dell’escussione dei testimoni e degli accertamenti finalizzati a verificare la regolarità del possesso dell’arma e del relativo munizionamento, l’indagato è stato arrestato.

Conclusisi gli atti di rito e su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P. del Tribunale di Cassino che ha accolto le richieste della Procura della repubblica di Cassino di convalida dell’arresto e di adozione della misura cautelare personale di divieto di accesso e di dimora nel Comune in parola. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di ripristinare la sicurezza all’interno del contesto familiare coinvolto.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..