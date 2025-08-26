Una brillante operazione della Squadra Anticrimine del Commissariato di P.S. di Colleferro ha permesso di recuperare refurtiva per un valore di circa 1300 euro, restituendo a un giovane ciclista romano la sua preziosa attrezzatura da mountain bike, rubata solo poche ore prima.

Colleferro, recuperata attrezzatura da mountain bike rubata in poche ore: la brillante operazione della Polizia di Stato

L’allarme era scattato ieri, quando il ragazzo aveva denunciato il furto di un borsone contenente l’equipaggiamento specifico per gare professionistiche, sottratto dalla sua autovettura. La svolta è arrivata grazie alla prontezza della vittima, che aveva individuato un annuncio di vendita online dello stesso materiale rubato.

Gli agenti, diretti dal Dott. Antonio Mazza, hanno avviato indagini immediate, che li hanno condotti in un esercizio commerciale della zona. Lì, è stata ritrovata la merce trafugata. L’azione rapida ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di un cittadino di Segni, accusato del reato di ricettazione.

La vicenda si è conclusa con il sorriso del giovane sportivo, che negli uffici del Commissariato ha potuto finalmente “riabbracciare” la sua attrezzatura. Un lieto fine reso possibile dalla tempestività delle indagini e dall’intuito della vittima, a testimonianza di come una collaborazione efficace tra cittadinanza e forze dell’ordine possa portare a risultati immediati e decisivi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.