Zagarolo, incidente mortale nella notte: deceduto un uomo di 40 anni, cordoglio in città

Stando alle prime informazioni del caso, un uomo di 40 anni ha perso il controllo dell’auto che stava guidando e si è schiantato contro un muro. Soccorso in condizioni critiche, l’uomo è morto poi presso l’ospedale di Palestrina, dove era stato trasportato.

L’incidente è avvenuto all’1:00 di questa notte, 26 agosto 2025. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nel sinistro; sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di rito.

Foto di repertorio