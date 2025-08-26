Roma – Traffico di nuovo regolare sulla Pontina dopo l’incidente verificatosi questa mattina, martedì 26 agosto 2025.

Incidente sulla Pontina, traffico bloccato a Roma: due feriti, coinvolti tre veicoli

A causa di un incidente stradale, il traffico è risultato bloccato con code, in direzione Roma, sulla strada statale 148 “Pontina”, al km 26,500, a Roma.

Nel sinistro, che ha coinvolto tre veicoli, si sono registrati due feriti.

Sul posto erano presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Foto di repertorio