Roma Ostiense, uomo investito da un treno: ritardi e cancellazioni

Roma – Cancellazioni e ritardi nella circolazione ferroviaria: uomo investito da un treno all’altezza di Roma Ostiense nella mattinata di oggi, 26 agosto 2025.

Roma Ostiense, uomo investito da un treno: cancellazioni e ritardi fino a 2 ore, la situazione

“Dalle ore 08:45, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata in prossimità di Roma Ostiense per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.

I treni delle relazioni Roma – Fiumicino, Roma – Viterbo e Roma – Pisa potranno subire ritardi fino a 120 minuti, cancellazioni o variazioni.

Seguiranno aggiornamenti", è quanto riportato dal portale di RFI.

