Roma Ostiense, uomo investito da un treno: ritardi e cancellazioni

Roma – Cancellazioni e ritardi nella circolazione ferroviaria: uomo investito da un treno all’altezza di Roma Ostiense nella mattinata di oggi, 26 agosto 2025.
Roma Ostiense, uomo investito da un treno: cancellazioni e ritardi fino a 2 ore, la situazione
“Dalle ore 08:45, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata in prossimità di Roma Ostiense per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.
I treni delle relazioni Roma – Fiumicino, Roma – Viterbo e Roma – Pisa potranno subire ritardi fino a 120 minuti, cancellazioni o variazioni.
Seguiranno aggiornamenti”, è quanto riportato dal portale di RFI.
Foto di repertorio