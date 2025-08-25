Roma – Donna derubata e violentata in un parco a Tor Tre Teste all’alba di ieri, domenica 24 agosto 2025: indagini in corso per risalire all’autore dell’aggressione.

Roma, donna derubata e violentata in un parco: indagini in corso, ecco cosa è successo

Stando alle prime informazioni sulla vicenda, una donna di 60 anni è stata aggredita da un uomo sconosciuto mentre stava portando a passeggio il cane. La donna sarebbe stata derubata del cellulare e stuprata. Una volta allertati i soccorsi, la 60enne è stata accompagnata in ospedale, dove è stato attivato il protocollo rosa.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri, che stanno lavorando per risalire all’identità dell’uomo. Sempre nella giornata di ieri sarebbero state acquisite le telecamere nelle zone di Tor Tre Teste, Centocelle, Quarticciolo, lungo tutta la Casilina e la Togliatti. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio

