Roma, una giornata senza acqua al Municipio IX: info e dettagli

Roma – Giornata senza acqua per il Municipio IX quella di domani, 25 agosto 2025: ecco tutti i dettagli riportati dal portale ufficiale di Acea.
Info e dettagli
Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, lunedì 25 agosto, dalle ore 09:00 alle ore 22:00, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Municipio IX di Roma.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via Roberto Lordi, viale Luigi Mascherpa, viale Inigo Campioni, via Maputo, via Bombay, via Suez, via Durban, via Singapore, via Madras, via Calcutta, via Praga, via Piana di Montorio, Oceano Indiano dall’incrocio con via di Decima all’incrocio con via Praga.
Leggi anche – Boom di “contratti pirata” nella ristorazione a Roma: “Servono tutele”
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:
- via di Decima, 96 – “Roma Capitale – Ufficio Condono Edilizio”;
- viale Camillo Sabatini 16 – Azienda U.S.L. Roma C.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni chiamare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per i disagi.
Foto di repertorio