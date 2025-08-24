Stretta della Polizia Locale di Roma Capitale su abusivismo commerciale e fenomeni di malamovida nel fine settimana. Sono oltre 400 i controlli presso locali pubblici e attività commerciali effettuati dalle pattuglie nelle zone più frequentate della movida: tra le principali irregolarità, circa un centinaio nel complesso, la mancata osservanza delle normative anti alcol, occupazioni di suolo pubblico abusive, schiamazzi notturni e musica ad alto volume, oltre all’errato conferimento di rifiuti. Una decina, invece, i minimarket chiusi perchè trovati aperti oltre l’orario consentito.

I controlli della Polizia Locale di Roma Capitale

Nel corso dei controlli in zona Trastevere, i caschi bianchi hanno rilevato gravi irregolarità presso un esercizio che somministrava cibi e bevande senza autorizzazione. Durante l’ispezione gli operanti hanno riscontrato ulteriori anomalie, tra cui la presenza di un ingente quantitativo di alimenti privi di tracciabilità, conservati in modo promiscuo e non idoneo, anche attraverso l’utilizzo di una cella frigorifera non funzionante. Rilevati inoltre escrementi di ratto a terra. A seguito di queste gravi irregolarità, con elevati rischi per la salute pubblica, è stata immediatamente allertata l’ASL competente, che ha disposto la chiusura dell’attività. Sono più di 20 i chili di merce alimentare sequestrata dagli agenti, i quali hanno emesso sanzioni a carico dei responsabili per un totale di circa 15mila euro.

Sul fronte dell’abusivismo commerciale, le pattuglie sono state impegnate in mirati interventi nelle diverse vie e piazze del Centro Storico ed a più alta affluenza turistica, che hanno portato al sequestro di oltre 4mila articoli venduti illegalmente, tra cui anche borse, portafogli e altri accessori con marchi contraffatti. In particolare nell’area del parco archeologico del Colosseo, gli agenti del I Gruppo Centro sono stati impegnati in una vasta operazione anti abusivismo: circa un migliaio i prodotti sequestrati, tra cui un ingente quantitativo di bottigliette d’acqua vendute illecitamente da abusivi, senza alcun rispetto dei criteri di igiene e per la tutela dei consumatori.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.