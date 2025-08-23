Colleferro. Altaluna Festival, due giorni di spettacoli e divertimento al Parco Fluviale

Colleferro – Appuntamento con l’Altaluna Festival ai Giardini del Parco Fluviale il 6 e il 7 settembre prossimi: ecco i dettagli.
Altaluna Festival, due giorni di spettacoli e divertimento al Parco Fluviale: tutti i dettagli
Teatro, musica e tanto divertimento presso i giardini di viale Riccardo Morandi (Piani Artigianali) il 6 e il 7 settembre 2025 con l’Altaluna Festival, organizzato dall’Associazione Sirius in collaborazione con il Parco Fluviale di Colleferro e patrocinato dal Comune.
Eventi in programma
Sabato 6 settembre
- Ore 18:30 – Start Festival;
- 19:00 – Gli artisti del possibile;
- 19:30 – DJ Set con Oldboy & Lorenzo Tummolo;
- 20:30 – Le corde del cuore;
- 21:15 – Francesco Montanari in “Cristo di Periferia”
- 23:00 – DJ Set con Oldboy & Lorenzo Tummolo.
Domenica 7 settembre
- 18:30 – Gli artisti del possibile;
- 19:00 – DJ Set con Alessio Gatta;
- 21:30 – Brigallè in concerto.
Ingresso libero per tutti gli eventi.
In evidenza la locandina dello spettacolo con Francesco Montanari