Colleferro. Altaluna Festival, due giorni di spettacoli e divertimento al Parco Fluviale

Colleferro – Appuntamento con l’Altaluna Festival ai Giardini del Parco Fluviale il 6 e il 7 settembre prossimi: ecco i dettagli.

Altaluna Festival, due giorni di spettacoli e divertimento al Parco Fluviale: tutti i dettagli

Teatro, musica e tanto divertimento presso i giardini di viale Riccardo Morandi (Piani Artigianali) il 6 e il 7 settembre 2025 con l’Altaluna Festival, organizzato dall’Associazione Sirius in collaborazione con il Parco Fluviale di Colleferro e patrocinato dal Comune.

Eventi in programma

Sabato 6 settembre

Ore 18:30 – Start Festival;

19:00 – Gli artisti del possibile;

19:30 – DJ Set con Oldboy & Lorenzo Tummolo;

20:30 – Le corde del cuore;

21:15 – Francesco Montanari in “Cristo di Periferia”

23:00 – DJ Set con Oldboy & Lorenzo Tummolo.

Domenica 7 settembre

18:30 – Gli artisti del possibile;

19:00 – DJ Set con Alessio Gatta;

21:30 – Brigallè in concerto.

Ingresso libero per tutti gli eventi.

In evidenza la locandina dello spettacolo con Francesco Montanari