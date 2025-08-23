Roma, numerosi furti alla stazione Termini: dieci arresti

Proseguono i servizi di controllo da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, intensificati nell’area della stazione Termini, nelle zone limitrofe e lungo le fermate della metropolitana, per garantire la sicurezza e contrastare i reati contro il patrimonio ai danni dei numerosi turisti presenti nella Capitale. Negli ultimi giorni sono state 10 le persone arrestate, gravemente indiziate di aver borseggiato turisti stranieri e rubato all’interno di negozi nell’area Termini.

Gli arresti

Tre arresti, due nello stesso giorno, in una nota profumeria sita all’interno del Forum Termini. In totale i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato tre uomini (un 47enne italiano, un 34enne marocchino e un 24enne algerino) sorpresi subito dopo aver asportato confezioni di profumo per un valore complessivo di circa 970 euro. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita. In uno dei casi i militari hanno sequestrato anche pinze e forbici utilizzate per rimuovere le placche antitaccheggio.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno invece arrestato tre cittadini sudamericani – un cubano e due peruviani – sorpresi all’interno di una gelateria in via Principe Eugenio, gravemente indiziati di aver derubato una donna francese, in pellegrinaggio a Roma, sfilandole lo zaino, contenente effetti personali, portafoglio e carte di debito, che aveva poggiato a terra mentre effettuava il pagamento alle casse.

Sempre nei pressi della stazione Termini, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un cittadino nigeriano di 24 anni che, insieme a due complici riusciti a dileguarsi, è indiziato di avere asportato uno smartphone a un viaggiatore. Anche in questo caso la refurtiva è stata riconsegnata al proprietario.

All’interno della stazione Termini, i Carabinieri hanno arrestato un 56enne cileno, sorpreso dopo aver rubato il portafogli di una turista. L’uomo è stato bloccato dai militari, intervenuti in ausilio del marito della vittima che si era lanciato all’inseguimento.

Nella metropolitana linea A, fermata Barberini, i Carabinieri della Stazione di Roma Viale Eritrea hanno arrestato una 23enne di origini rom sottoposta alla misura della sorveglianza speciale con divieto di accesso alle stazioni ferroviarie, sorpresa mentre stava tentando di impossessarsi di un portafogli ai danni di una turista.

Nella stessa Stazione Barberini, poche ore prima, era stata arrestata anche una cittadina romena di 44 anni, sorpresa subito dopo aver rubato con destrezza il portafogli a una turista polacca.

Gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.