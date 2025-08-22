Nemi celebra vino, bellezza floreale e ritmo sfrenato sotto le stelle

Questo sabato 23 agosto 2025, Nemi si trasforma in uno scenario di emozioni e autenticità: tre eventi pensati per dar voce al gusto, alla bellezza e al divertimento si intrecciano in una serata indimenticabile.

I dettagli sulla serata di sabato a Nemi

La serata prende il via con “Le Notti del Vino”, un format nazionale ideato dall’Associazione Nazionale Città del Vino che coinvolge i Comuni aderenti in tutta Italia. Nemi, parte del territorio dei Castelli Romani insignito quest’anno del titolo di “Città Italiana del Vino 2025”, sarà protagonista di questa celebrazione enologica.

Un’occasione unica per valorizzare le aziende vinicole locali all’insegna di un messaggio chiaro e responsabile: “Bere sano, bere moderato”, per gustare il vino in modo consapevole.

Successivamente, si accendono i riflettori sul concorso “Balconi Fioriti”, che ha trasformato balconi, terrazze e finestre in vere e proprie opere d’arte floreali. Questa sera verranno premiati i balconi più suggestivi, frutto della creatività e della cura dei cittadini—una testimonianza tangibile dell’amore per il nostro borgo.

Per chiudere in bellezza, la piazza si animerà con lo Schiuma Party più grande dell’estate, firmato DJ Megawatt: luci, musica e tanta schiuma per ballare e divertirsi fino a notte fonda. Una festa pensata per essere vissuta con gioia e spensieratezza, in sicurezza.

Parola al Sindaco Alberto Bertucci: la dichiarazione

“Domani sera, sabato 23 agosto, Nemi sarà protagonista di una festa che unisce tre anime del nostro territorio: la tradizione enologica, la bellezza floreale e l’energia della musica. ‘Le Notti del Vino’ non solo valorizzano le cantine locali alla luce del titolo di Città Italiana del Vino 2025, ma lanciano anche un messaggio di consumo responsabile: ‘Bere sano, bere moderato’. Con i Balconi Fioriti celebriamo il talento e l’attenzione dei nostri concittadini alla bellezza quotidiana. E con DJ Megawatt chiudiamo la serata all’insegna del ritmo e del divertimento. Nemi vi aspetta per vivere insieme una notte magica!”

Grazie alla collaborazione del Comune di Nemi, delle associazioni culturali e delle cantine locali, questa serata è il perfetto mix tra comunità, tradizione e festa.

Per info: https://castelliromanicittadelvino.it/evento/le-notti-del-vino-con-megawatt/